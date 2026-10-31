Niccolò Barella è il primo a presentarsi in conferenza stampa nel post partita: "Se parliamo di approccio, ci manca da inizio anno, l'approccio alle partite è una cosa negativa per noi. Poi abbiamo dimostrato la nostra forza nei secondi tempi di tante partite quando riusciamo a sbloccarci ma non tutte le partite sono così, non si può essere così in ogni partita, si gioca ogni 3 giorni, la stanchezza si sente e dobbiamo imparare a gestire meglio altre partite e non portarle fino al 90' perché la fatica poi si paga. Oggi il Milan ha avuto un approccio migliore, ha meritato di andare sul 3-1 anche se è arrivato sul nostro momento migliore e dopo due parate importanti di Maignan ma dobbiamo guardarci in faccia e migliorare. La strada è lunga, il campionato è una corsa a tappa, il derby era importante però e volevamo dimostrare più di quanto dimostrato".

Scelte tattiche determinate dalle condizioni degli attaccanti?

"Sì esatto".

Vi sta venendo un complesso da derby?

"L'ho vissuta anche al contrario, ho fatto tante vittorie di seguito nel derby, non so se è una cosa ciclica ma negli ultimi tempi non la affrontiamo nel migliore dei modi. Ci sono derby in cui abbiamo giocato bene e perso, o male e pareggiato ma siamo troppo altalenanti nei derby".

Hai voglia di dimostrare che l'Inter è ancora la più forte?

"A volte non basta, ci è capitato di esserlo e non abbiamo vinto. In questo momento più che sulla forza ci dobbiamo concentrare su qualcos'altro. Molti gol arrivano su errori individuali e solo noi possiamo migliorarli perché vanno contro la squadra. E come squadra dobbiamo migliorare nella solidità, ci ha fatto giocare finali di Champions, vincere scudetti e forse non siamo la nostra miglior versione. Abbiamo ancora voglia di vincere è quello che ci porta stimoli ogni giorno ma dobbiamo migliorare".