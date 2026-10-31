Stadio pieno, rumore assordante e atteso scontro 'visivo' tra le due curve all'interno del Meazza per il derby di Milano. Il Secondo Anello Verde espone uno striscione con scritto: 'Il tempo delle favole per te è finito', chiaro messaggio per i rivali rossoneri della Curva Sud. A corredo, la vignetta che ritrae un tifoso del Milan sdraiato sul divano in lacrime, disturbato da un tifoso interista sorridente . Il calendario recita 22/4 e la radio informa che l'Inter è campione d'Italia. Un evidente riferimento goliardico al tricolore della seconda stella.

Il tifo organizzato rossonero opta per uno striscione di supporto alla propria squadra: 'Non ti tradiremo mai", con una coreografia che indica il 'Noi', come squadra di Milano.

Sezione: News / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 21:08
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.