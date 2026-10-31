Quarta sconfitta consecutiva per l'Inter nel derby di Milano contro il Milan, vittorioso per 3-1. A pochi istanti dalla conclusione della stracittadina meneghina, il rossonero Diego Moreira è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della sfida: "Notte speciale, è stata una grande partita visto che era un derby. Ma ora dobbiamo andare avanti. Ho segnato su punizione per la prima volta, ma Pulisic mi ha dato la fiducia per calciare".