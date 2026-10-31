Yunus Musah è il calciatore del Milan che si presenta in conferenza stampa a fine partita: "Provo a imparare da ogni partita, ogni anno, ho avuto dei momenti difficili che mi hanno insegnato qualcosa e stasera abbiamo fatto una bella partita dimostrando che da squadra possiamo fare una bella gara".

Cosa vi siete detti in questi giorni, dopo il Bologna?

"La motivazione che c'è per il derby non deve dartela nessuno e dovremmo averla in ogni partita".

Quanto sei aiutato dagli altri di centrocampo?

"Giocando con Luka è tutto più facile, un 41enne che ha ancora tanta gamba, difende anche bene, molto intelligente, imparo tanto da lui e rende tutto più facile".

Cardinale ha detto che il Milan può vincere lo scudetto.

"GIochiamo per vincere non tanto per giocare, siamo giocatori del Milan e abbiamo l'ambizione di vincere un campionato. Diamo tutto per fare il meglio possibile".