Il primo giocatore dell'Inter a parlare nel post-partita di Sky Sport è Nicolò Barella: "Paghiamo degli errori individuali e di squadra. A volte, come ho già detto anche quando abbiamo vinto, l'approccio non ci sta uscendo al meglio, per non dire male. Bisogna migliorare. Ci sono stati derby in cui abbiamo giocato bene e non vinto, altri dove abbiamo fatto male e abbiamo pareggiato. In questi derby siamo stati altalenanti. Dobbiamo guardarci in faccia, a prescindere dal derby. Oggi dovevamo fare meglio per continuare la striscia. Eravamo un po' in emergenza perché Pio e Bonny hanno avuto la febbre. Non avere cambi freschi in attacco ha condizionato le scelte del mister, che ha provato a far qualcosa di diverso. In queste partite conta l'atteggiamento, abbiamo fatto fatica a ingranare, ma abbiamo capito tardi che tra le linee potevamo fare la differenza. Ma il modulo non conta".