Nel post-partita di Sky Sport, il migliore in campo del Milan, Moreira, ha parlato così del successo nel derby: "Sono molto contento per la partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo lottato per i tre punti. Dobbiamo essere concentrati gara dopo gara, ci sono ancora tante partite. Vinciamo una gara alla volta, poi vedremo. Finora è la vittoria più bella da quando son qui. Kakà? Grazie per essere venuto, avermi dato il suo numero. Mi ha fatto piacere".