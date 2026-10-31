Insieme al Player of the Match Diego Moreira, arriva ai microfoni di DAZN anche Christian Pulisic, altro grande protagonista di questo derby soprattutto per il gol che ha aperto le marcature. Questo il suo pensiero.

Serviva una notte come questa per tornare a guardare in alto?

“Sì, è una vittoria meritata. Lavoriamo duramente ogni giorno”.

Kakà dice che tu hai qualche tocco brasiliano.

"Per me è un onore, è un giocatore fantastico. Lo ringrazio".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 23:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.