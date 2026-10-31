A pochi istanti dalla conclusione della stracittadina meneghina tra Milan e Inter, il rossonero Yunus Musah è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'esito della sfida: "Quando inizi la partita con intensità in mezzo al loro centrocampo crei loro dei problemi. Abbiamo puntato molto su quello".

Com'è giocare con Modric?

"Per uno di 41 anni è impressionante perché corre di più di me. Legge bene le azioni e corre ancora benissimo. Giocare con lui mi insegna tanto".

Com'è San Siro quando si vince un derby?

"La prima stagione con Pioli abbiamo perso dei derby ma poi non ne abbiamo più persi. Quando è entrata l'Inter non ho mai sentito fischi così forti. San Siro ci ha dato una grande carica".