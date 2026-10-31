"Sono orgoglioso per quello che hanno fatto i miei giocatori, con così poco tempo per preparare questa gara e dopo la sconfitta col Bologna". Così Ruben Amorim, parlando a Sky Sport dopo il suo primo derby vinto da allenatore del Milan, capace di battere 3-1 l'Inter.

Gara quasi perfetta.

"Cerco di interpretare cosa mi dice la squadra, la sensazione che ho avuto dal 1' è che eravamo competitivi. Siamo sempre stati calmi e concentrati, ho avuto sempre fiducia".

Perché De Winter centrale e non Gila? Con Rabiot, Pulisic e Modric siete un'altra squadra.

"Non sono solo due giocatori che cambiano la squadra, mi è piaciuto come si sono espressi tutti. Vorrei parlare di De Winter e Pavlovic per il modo in cui hanno difeso in area. Poi è vero che anche i tre citati hanno fatto bene. Quanto alla prima domanda, De Winter è il migliore quando c'è da difendere i cross assieme a Pavlovic. Non sapevamo se avrebbe giocato Dimarco, quindi penso che per questo motivo sia la soluzione più giusta".

L'importanza del centrocampo in fase difensiva.

"Oggi le linee erano più vicine rispetto alle altre partite, questo ci ha consentito di correre meno. Abbiamo intercettato molti cross, difeso bene pressando alto ma anche sui lati".

Scudetto possibile?

"Quello che dice Cardinale è che l'obiettivo è lo scudetto. Poi bisogna far capire ai tifosi che le cose non cambieanno in un mese o in un anno. Serve tempo, ma anche serate così. Ci saranno anche debacle come quella di mercoledì. Non so se lo scudetto sia possibile, dobbiamo essere onesti con i tifosi che sanno in che momento di crescita sia la squadra".