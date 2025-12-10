Nel consueto video editorale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool.

"Purtroppo un altro big match perso. Figlia di un rigore vergognoso concesso da arbitro e da Var. Simulazione ridicola di Wirtz, premiata dal Var che ha deciso di regalare un rigore al Liverpool. Tre punti sfumati. L'amaro in bocca rimane per come sono arrivate queste due sconfitte. Mi sorprende che tanti tifosi dell'Inter sui social stanno inveendo contro l'Inter e Bastoni. C'è un problema evidente nei big match, per demerito e per sfortuna, ma non si può negare che oggi abbiamo perso per un rigore inesistente e scandaloso".