Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 3-1 dell’Inter sul Bologna.



"Spettacolo a San Siro, l'Inter ha stra dominato una partita che doveva finire sei o sette a zero. Lautaro e Zielinski i migliori, 9 palle gol solo nel primo tempo. Ravaglia ha tenuto aperta la partita con miracoli".