La cessione di Davide Frattesi è ormai data come una certezza, nell'estate dell'Inter. I nerazzurri, come si legge su Tuttosport, si priveranno del centrocampista e dopo tre stagioni in squadra potrebbero anche ricavare una plusvalenza pure rivendendo a prezzo ribassato. "Il passare del tempo aiuta - si legge -: acquistato per poco più di 32 milioni di euro, oggi Frattesi è a bilancio per 12,8. La richiesta da 35 milioni della scorsa estate non è più attuale: l’Inter potrebbe venderlo a 20/25 milioni e farci comunque una buona plusvalenza".

Frattesi, ipotesi Atalanta

Per il valore del giocatore è ovviamente un prezzo di saldo. Parliamo comunque del miglior marcatore in nazionale durante l'era Spalletti. Alla finestra ci sono delle società. Una è l'Atalanta: Sarri lo voleva alla Lazio e Giuntoli deve rifare una squadra che si adatti al 4-3-3. Le controindicazioni sono la non presenza in Champions League e uno stipendio ai limiti del tetto salariale dei bergamaschi. Si sa però che all'Inter piace molto Palestra, mentre l'Atalanta apprezza diversi giovani interisti come Cocchi (di cui però l'Inter non si priverà in via definitiva).

Frattesi, piste Roma e Premier

Un'altra strada porta a Roma, dove Frattesi tornerebbe di corsa. Gasperini lo stima, i giallorossi sono in Champions e l'Inter è interessata a Koné, che la Roma ha bisogno di cedere entro il 30 giugno. Per questo le due operazioni dovrebbero eventualmente essere slegate. La terza ipotesi per Frattesi porta in Inghilterra, dove già sarebbe potuto andare in gennaio. L'Inter punta a chiudere Jones col Liverpool per 25 milioni. Più o meno quel che potrebbe incassare cedendo Frattesi.