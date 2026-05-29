Presso la Libreria Feltrinelli di Padova si è tenuta nelle scorse ore la presentazione del libro 'I 98 eroi dell'Austria', scritto da Raffaele Campo, che racconta dei protagonisti del mondo del calcio austriaco passati dall'Italia. Fra di loro c'è György Garics, ex giocatore di Napoli, Atalanta e Bologna che a margine dell'evento ha parlato ai microfoni di TMW.

Tra i retroscena raccontati dall'ex calciatore, uno che per un dettaglio non lo vestì di nerazzurro: "Due anni prima di firmare con il Napoli potevo andare al Chievo, ma preferii aspettare di essere pronto. Quando firmai per il Napoli c'era anche il Torino su di me. Poi Mourinho mi seguiva da tempo e mi voleva all'Inter: non fosse andato al Real Madrid, sarei diventato nerazzurro. Avevo fatto un bel campionato e in squadra con me c'era Costinha. Lui mi diceva sempre che Mou mi voleva e la dirigenza poi mi diede conferma che se fosse rimasto sarei andato all'Inter".