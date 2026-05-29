Se per la prima squadra, la U23 e la U20 è arrivato il rompete le righe, per alcune delle rappresentative giovanili nerazzurre è ancora presto prima di andare in vacanza. Come comunicato dal club nerazzurro, per le formazioni maschili e femminili in questo weekend sono ancora in programma amichevoli, gare di campionato e playoff prima di mettere un punto definitivo sulla stagione. A seguire l'elenco:

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 30 maggio, ore 17:45 - Amichevole: Inter-Rhodense - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Sabato 30 maggio, ore 15:30 – Campionato, 38ª giornata: Inter-Bologna – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 30 maggio, ore 13:00 - Amichevole: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 16 Domenica 31 maggio, ore 10:30 – Amichevole: Inter-Union Brescia – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 31 maggio, ore 15:00 – Ritorno quarti di finale playoff: Parma-Inter (andata 2-3) – Mutti Training Center, Collecchio (PR).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 31 maggio, ore 16:00 – Andata quarti di finale playoff: Sampdoria-Inter – Centro Sportivo Garrone, Bogliasco (GE)