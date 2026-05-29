Il futuro di Mario Gila è in bilico. Il difensore centrale della Lazio ha un solo anno di contratto coi biancocelesti ed è stato accostato a diverse società in vista dell'estate. Tra queste figura anche l'Inter, alla ricerca di almeno un difensore (forse anche di più, ma dipenderà da eventuali cessioni) per rimpolpare il reparto arrestrato.

Gila, futuro in bilico

"Gila ha infatti detto chiaramente ai dirigenti che, per quanto sia loro riconoscente, non prolungherà il suo accordo - si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport -. Una presa di posizione, quella del difensore, il cui sbocco - si pensava - potesse avere una sola direzione: la sua cessione. Anche perché le richieste e i corteggiamenti nei suoi confronti non mancano, sia in Italia sia all'estero. C'è un problema, però. In caso di cessione la Lazio dovrà versare il 50% di quanto incassato al Real Madrid, perché questo prevede l'accordo sottoscritto con il club madrileno quattro anni fa (ai biancocelesti Gila costò 5,5 milioni di euro)".

Gila, cessione o addio a scadenza?

"Per quanto lo spagnolo abbia mercato, essendo a un anno dalla scadenza del contratto, la cifra che sono disposti a sborsare i club interessati non va oltre i 20 milioni di euro. Il che significa che alla Lazio andrebbero una decina di milioni o poco più. Una somma che potrebbe anche far comodo, ma che non cambierebbe di molto gli scenari economici societari. Con queste premesse il dubbio è più che lecito: conviene davvero cederlo? O non è meglio portarlo a scadenza?".