Pur non essendosi espresso in modo diretto, facendo nomi e cognomi durante la campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid (che dovrebbe vederlo riconfermato), Florentino Perez ha in mente i giocatori che vorrebbe portare al Beranbeu nella nuova stagione, ovviamente con il benestare di José Mourinho, prossimo alla nomina di capo allenatore delle merengues. Come riportato ieri da Juanma Castaño su 'El Partidazo de COPE', l'attuale presidente del club madrileno apprezza tre calciatori di alto livello per il Real Madrid.

Il primo è Joao Neves, centrocampista del Paris Saint-Germain che domani sarà impegnato a Budapest per la finale di Champions League contro l'Arsenal, titolare fisso nella formazione allenata da Luis Enrique. Il secondo è Alessandro Bastoni, difensore centrale classe '99 dell'Inter, a lungo corteggiato inutilmente dal Barcellona. Il terzo è Víctor Muñoz: il Real Madrid vuole riportare a casa il giocatore dell'Osasuna, convocato da Luis de la Fuente per i Mondiali e per il quale il club blanco detiene un'opzione di riacquisto.

Il mercato è in fermento e la presenza dei Mondiali a meno di un mese di distanza significa che i grandi club stanno iniziando a lavorare sui loro giocatori di punta. Chissà se l'interesse nei confronti di Bastoni, spentosi a Barcellona, non possa diventare concreto a Madrid. E chissà se sarà lui stesso a chiedere la cessione, visto che come ha detto recentemente il presidente Beppe Marotta non è mai accaduto.