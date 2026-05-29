Con il pallone che momentaneamente non rotola è il mercato a farla da padrone nel calcio italiano, sia quello delle panchine sia quello dei giocatori. Per quanto riguarda la prima voce, l'Inter è assolutamente a posto, con il prolungamento di contratto di Cristian Chivu semplicemente da annunciare. C'è invece molto da fare invece per quanto concerne la rosa e la dirigenza si sta già muovendo. Sportmediaset sintetizza la situazione in casa nerazzurra, a partire dall'interesse nei confronti di Marco Palestra per il quale l'Atalanta non chiede meno di 40 milioni di euro, con i nerazzurri di Milano che non vogliono partecipare ad aste. Da considerare anche il rischio che a luglio un club estero paghi i 25 milioni di clausola rescissoria presente sul contratto di Denzel Dumfries, stesso ruolo di Palestra.

Per quanto concerne il centrocampo, sono due i giocatori nel mirino: Curtis Jones e Manu Koné, con l'inglese considerato la prima opzione anche perché è complicato possano arrivare entrambi. Il Liverpool ad oggi chiede 30 milioni, l'Inter vuole spendere meno e dovrà anche decidere cosa fare con Aleksandar Stankovic, che rientra dal Burges ma non è detto che rimanga a Milano e potrebbe salutare subito in caso di offerte importanti dall'estero.