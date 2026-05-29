"Penso che aveva già fatto bene nel nostro Settore giovanile, all'estero ha dimostrato di essere pronto. Non è semplice andare via e dimostrare il proprio valore in un altro calcio, lui l'ha fatto con personalità. Siamo contenti perché fa parte della nostra famiglia".

Prendendo spunto da queste parole su Aleksandar Stankovic, rilasciate in esclusiva da Javier Zanetti a Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione relativa al futuro del centrocampista serbo, che tornerà alla base dopo una stagione da protagonista al Bruges una volta che l'Inter avrà esercitato il diritto di recompra. Il tema, certificato il ritorno, sarà un altro: il figlio d'arte resterà a Milano oppure si trasferirà altrove? Tutto, secondo il giornalista, dipenderà dal progetto che l'Inter eventualmente costruirà attorno al ragazzo, per il quale, non è un mistero, arriveranno delle offerte importanti. Nessuna decisione, insomma, è stata ancora presa, allo stato attuale.