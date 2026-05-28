Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato del futuro del club e delle strategie di mercato dopo la storica qualificazione in Champions League.

"Che mercato faremo? In linea con la mentalità di questa società - ha detto a La Provincia di Como a quattro giorni di distanza dall'impresa della qualificazione in Champions League -. Ci siamo già riuniti, e non è cambiato nulla nella mentalità: mercato per migliorare. Se chiedete a Cesc, lui vuole vincere tutte le partite. Nessuno pensi che ci sarà qualche partita che prenderemo sotto gamba. Dalla Coppa Italia in poi, anzi dalla Como Cup in poi...".

Focus su Nico Paz

Inevitabile parlare del futuro di Nico Paz, giocatore da tempo seguito dall'Inter: "Il pallino è nelle mani del Real - ha detto -. Dunque vedremo. Potremmo ricevere una Pec che ci informa della volontà di riscattare il giocatore, oppure un incontro per valutare il da farsi, come lo scorso anno. Noi speriamo nella seconda ipotesi. Se la Champions può cambiare lo scenario? Finché chiedete a me, io posso dirvi quello che penso io. Dovreste chiedere al Real. Io penso che se il Real avesse l’intenzione di lasciare il ragazzo qui, in un posto dove si trova benissimo, e con la possibilità di fare la Champions, beh avrebbe uno scenario interessante", ha rimarcato il dirigente del Como.

"Ma dipende da cosa pensano. La Champions potrebbe teoricamente arricchire i motivi per lasciarlo qui un anno, ma le variabili sono tante, a partire dal nuovo allenatore ancora non ufficializzato".

Su un aspetto però Ludi ha voluto mettere la mano sul fuoco: "Nico è felice al Como? Molto. Ma non si può nemmeno pretendere che un ragazzo nato nella cantera del Real, se arrivasse la chiamata, dicesse di no. Anche se a lui stesse bene restare un altro anno qui. Tanti fattori, aspettiamo".