Sono ore decisive per il futuro di Denzel Dumfries, tra i giocatori che potrebbero lasciare il club nerazzurro in estate. Come riportato da Sport, gli agenti del calciatore hanno incontrato il Barcellona. Deco e Hansi Flick apprezzano il terzino destro.

Dumfries attira l'interesse di diversi club all'estero

L’olandese al momento è considerato un'opzione se Jules Kounde dovesse lasciare il club. Nei giorni scorsi anche FcInterNews.it (Leggi qui) aveva raccontato delle manifestazioni d’interesse arrivate da club stranieri come Liverpool e lo stesso Barcellona.