Dopo la storica qualificazione alla prossima Champions League, il Como è ora concentrato sul calciomercato per rinforzare la squadra in vista di una stagione con il doppio impegno. Dovrà però cercare nuovi innesti italiani per arrivare al minimo di otto giocatori su 25 da inserire nelle liste UEFA. Il nome italiano più caldo, nelle quote dei bookmaker, è quello di Marco Palestra, terzino di proprietà dell'Atalanta ma protagonista di un grande campionato in prestito al Cagliari e obiettivo primario anche dell'Inter. L'approdo nella formazione di Cesc Fabregas paga 7,50 su Sisal. Restando in casa Atalanta, l'alternativa in quota è Giorgio Scalvini, proposto a 9,00.

Possibili partenti, non c'è quota per Nico Paz



Stessa quota alla quale è offerto anche il nome di Davide Frattesi, possibile rinforzo per il centrocampo e mai rientrato davvero nei piani di Cristian Chivu all'Inter. Calciomercato vuol dire acquisti ma anche cessioni e la stagione di alto livello del Como ha acceso i riflettori su diverse pedine importanti della formazione lombarda. In “pole” per il cambio casacca il centrocampista argentino Maximo Perrone, a 3,00 su Planetwin365. Ma occhio anche all'esterno offensivo Assane Diao, visto a 5,00. A rischio anche il fantasista croato Martin Baturina (autore di sei reti in campionato) a 7,00 volte la posta. Non c'è il nome di Nico Paz nelle lavagne.