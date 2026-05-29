La qualificazione in Champions League non eviterà alla Roma la necessità di dover vendere almeno un paio di pedine importanti della propria rosa per arrivare a dama con i conti. I giallorossi hanno necessità di fare cassa e, secondo La Gazzetta dello Sport, proveranno a farlo con due titolari della squadra di Gasperini.

Koné e Ndicka, la situazione in casa Roma

"Bisognerà vendere e gli indiziati per arrivare a dama sono tendenzialmente due big della rosa di Gasperini: Manu Koné ed Evan Ndicka - si legge oggi sul quotidiano -. Il primo negli ultimi tempi è sembrato già con la testa altrove. A Verona, ad esempio, si è riscaldato da solo e non in gruppo e la cosa non è passata inosservata. Arrivato due estati fa dal Borussia Moenchengladbach per 18 milioni (più 2 di bonus), oggi è a bilancio per circa 11 milioni e viene valutato dal club 50. Considerando la necessità di vendere, la Roma può sedersi anche a 40 più bonus e su di lui ci sono Inter e Psg. Ndicka, invece, è arrivato a parametro zero dallo Stoccarda nel 2022 e si sta cercando un acquirente in Premier, dove sarebbe possibile incassare i 35 che desiderano a Trigoria".