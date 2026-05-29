MVP. Most Valuable Player. Il migliore di tutta la stagione in Italia. Neanche nei suoi sogni Federico Dimarco si sarebbe aspettato di essere il miglior giocatore del nostro campionato. Invece dopo la conquista di Scudetto e Coppa Italia e il record di 18 assist (e 7 gol) il premio è stato quasi automatico. L'esterno milanese ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky direttamente dalla sala trofei del club, arricchità da due nuovi innesti nelle scorse ore. A seguire un'anticipazione fornita dall'emittente satellitare: "Essere il primo italiano a vincere il premio di MVP della Serie A mi riempie di orgoglio, non me lo aspettavo, è stato il frutto di quello che ho fatto in questi anni. Credo sia il momento più bello della mia carriera".

È stata la stagione più bella della sua carriera?

"Sì, è stata la più bella. Anche perché, considerando come eravamo partiti non era una situazione facile. Vincere due trofei, coronarli con la vittoria dell'MVP del campionato è qualcosa di straordinario che non pensavo di raggiungere".