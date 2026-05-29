"In segno di profonda riconoscenza e commosso ricordo per il talento, la passione e l’eleganza con cui ha onorato il calcio italiano, legando indissolubilmente il proprio nome ai colori dell’Inter e conquistando l’affetto di generazioni di tifosi. Interprete raffinato del gioco e simbolo di creatività e lealtà sportiva, ha rappresentato un esempio autentico di impegno e amore per lo sport. Regione Lombardia ne celebra la memoria, riconoscendo in lui una figura che ha saputo dare prestigio al territorio e lasciare un’eredità di valori umani e sportivi destinata a durare nel

tempo. Grazie per i tanti successi e i ricordi meravigliosi che ci ha lasciato!". Questa la motivazione con cui Regione Lombardia ha insignito Evaristo Beccalossi del premio 'Rosa Camuna' alla memoria.

Un riconoscimento ritirato dalla figlia, Nagaja Beccalossi, all'evento organizzato oggi a Palazzo Lombardia. Con lei sul palco è salito anche Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro: "Innanzitutto è Nagaja che mi ha chiesto cortesamente di ricordare il papà, lo faccio con piacere - le parole del dirigente varesino -. Il valore della memoria è uno dei più importanti. Beccalossi lo ricordiamo come icona dell'Inter, di un calcio romantico che non c'è più, un calcio fatto di umanità. Evaristo è stato fonte di ispirazione per tanti ragazzini che hanno approcciato il calcio, in lui vedevano il maestro. I bambini hanno questo concetto di emulazione. Qui abbiamo un'altra icona, Dino Meneghin, che era fonte di ispirazione di uno sport diverso (basket, ndr). Evaristo, attraverso il calcio, ha reso felici tante persone di tutte le fasce d'età. Deve essere ricordato per questo motivo, perché è riuscito a regalare tante emozioni e felicità non solo agli interisti, ma credo a tutto il popolo italiano appassionato di calcio".

"Era un poeta, si può essere un poeta anche con un pallone tra i piedi", ha aggiunto Ignazio La Russa, presidente del senato, anch'egli presente sul palco.