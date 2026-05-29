Due settimane prima dell'inizio ufficiale della stagione 2026/27, la formazione tedesca dell'SC Karlsruher, militante nella Zweite Bundesliga, la Serie B teutonica, avrà l'onore di ospitare presso il BBBank Wildpark l'Inter Campione d'Italia di Cristian Chivu, che ha scelto la formazione biancoblu per il primo test dopo la fine del ritiro previsto nella seconda metà di luglio a Donaueschingen. Il calcio d'inizio dell'amichevole è previsto per le 16:30. Già alta l'attesa a Karlsruhe per questo incontro, che il direttore sportivo Mario Eggimann definisce come "un grande test prima dell'inizio della stagione. È nostra responsabilità garantire che la squadra sia preparata al meglio per la nuova stagione. Per questo motivo cerchiamo sempre sfide pre-campionato stimolanti".

Nei prossimi giorni le informazioni sui biglietti



Anche Michael Becker, portavoce della dirigenza del KSC, ha sottolineato l'importanza dell'incontro: "Siamo sempre lieti di offrire ai nostri tifosi amichevoli pre-campionato interessanti contro avversari di alto livello. Tuttavia, non diamo per scontato di poter ospitare un club di tale fama internazionale. Non vediamo l'ora di assistere a una grande partita". Il club ha annunciato che tutte le informazioni relative ai biglietti per questa partita di cartello saranno pubblicate separatamente sui canali del club nei prossimi giorni.