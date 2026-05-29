Adesso è diventato ufficiale: la prima amichevole dell'Inter 2026/27 sarà quellao contro il Karlsruher, squadra della seconda divisione in Germania, a partire dalle 16.30 del 26 luglio al BBBank Vildpark. La partita fa parte del programma che i nerazzurri seguiranno dal 16 al 25 luglio in preparazione atletica a Donaueschingen, Baden-Württemberg, a un’altitudine di 677 metri.

Inter, ritiro in Germania: con quanti nazionali?

"Si capirà più avanti - si legge oggi sul Corriere dello Sport - se e quanti dei sette calciatori nerazzurri impegnati al mondiale (Akanji, Bonny, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro, Sucic e Thuram) riusciranno poi ad aggregarsi almeno in corso d’opera al resto dei compagni in terra tedesca, dopo aver beneficiato delle circa tre settimane di ferie previste. Ci saranno sicuramente giovani aggregati alla prima squadra per sopperire alle assenze, che riguardano ogni reparto, ma potrebbero incidere in particolar modo sull’attacco".

In Germania (forse) senza la ThuLa

Questo perché tra le possibili favorite nella competizione mondiale ci sono certamente Francia e Argentina, ovvero le nazionali che schierano in rosa rispettivamente Marcus Thuram e il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez. In Germania, quindi, "Chivu potrebbe essere costretto a rinunciare al suo tandem titolare". Dopodiché ci sarà la tournée tra Hong Kong e Perth con amichevoli di lusso contro Manchester City, Milan e Juventus programmate tra l'1 e l'8 agosto.