Silvio Baldini, ct ad interim della Nazionale italiana, è conscio del ruolo che dovrà svolgere nei prossimi giorni, quelli in cui è chiamato a traghettare una squadra sperimentale nelle due amichevoli programmate con Lussemburgo e Grecia, organizzate per 'coprire' il buco di impegni dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: "Credo che per allenare la Nazionale Italiana ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l'ho - ha detto il selezionatore dell'Under 21 in conferenza stampa -. Oggi la maggior parte dei tifosi fa il tifo perché vede un cambiamento, ma io non faccio il pavone. Per arrivare sulla panchina della Nazionale serve un curriculum. lo ho la possibilità di fare l'Europe Under 21 e magari vincerlo, le Olimpiadi e magari vincerle. A quel punto avrei speranza. lo credo nel merito, non nei colpi di fortuna. lo oggi sono qua perche Gattuso siè dimesso, non l'avesse fatto non ci sarei. lo ho rispetto di tutto e tutti, ogni volta che sono stata coinvolto nelle discussioni ho sempre sentito affetto. A volte vedo squadre di Serie A che mettono in panchina i tecnici della Primavera... Non lo condivido, l'approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Farò queste due partite che spero siano di auto, chi arriverà deve sapere anche quale è il lavoro dell'Under 21".

Parlando delle motivazioni dietro le scelte dei convocati, Baldini nomina anche Pio Esposito: "Ho convocato il mio gruppo e due giocatori di livello come Donnarumma e Pio Esposito perché anche in funzione delle Olimpiadi vedo la possibilita di avere questi giocatori. Loro due rientrano in questa possibilità".