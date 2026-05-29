Dopo Stefano Vecchi per l'Inter U23, anche la posizione di Benny Carbone nell'U20 nerazzurra è in forte bilico. L'allenatore della Primavera, arrivata solo sesta in campionato ed eliminata dal Cesena nel turno precedente alle Final 4, molto probabilmente lascerà la panchina della sua squadra attuale dopo appena una stagione, come riporta Nicolò Schira.

I giovani nerazzurri sono reduci da una stagione tra luci e ombre: molto positivo il percorso in Youth League, deludente quello in campionato in cui bisognava difendere il titolo conquistato la scorsa stagione.

Sezione: Focus / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 11:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.