Saranno 23 i panel, concentrati nella 'Sala Scudetto' al ridotto del Teatro Regio e nella Sala Coppa Italia sotto i portici del grano, durante la tre giorni della terza edizione del 'Festival della Serie A' che si terrà a Parma dal 5 al 7 giugno.

Inoltre, ci saranno due mostre fotografiche, la mostra di cimeli della Lega Collezionisti italiani, oltre a una Fan Zone dedicata ai tifosi in Piazza Garibaldi, i Quiz in piazza a cura di Fantacalcio, il torneo esibizione Kings League al Parco Ducale, la finale del torneo giovanile Alpha League, gli Show Match della eSerie A Goleador con i pro player e il torneo 'Calcio di Strada'.

Il piatto principale è fissato per venerdì 5 giugno, alle 18.30: il Teatro Regio, infatti, ospiterà "Conto alla Rovescia", con la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2026/2027.

I lavori proseguiranno, poi, nelle due sale con 'Il Calcio di oggi', il 'Calcio di domani' che vedrà salire sullo stesso palco i presidenti di Lega Calcio Serie A, Serie B, Lega Pro e Aic. Quindi spazio a 'The intelligent Game": quando il Calcio incontra algoritmi, comunità e futuro', "Il futuro degli stadi italiani, in partnership with Banca Ifis, 'I giovani che cambiano il Calcio', 'Brocchi si nasce, Campioni si diventa', 'Fantacalcio: i protagonisti del 2026/2027', 'Welcome Back in Serie A', con le tre neopromosse, e 'Proud to B'.

Sabato 6 giugno si riparte alle 9.45 per celebrare il Double dell’Inter in 'Sala Scudetto' con Giuseppe Marotta, poi nella stessa location spazio a 'Legendary Referee: Paolo Casarin', 'One Passion, Many Colors', proiezione in anteprima del Docufilm realizzato dalla Lega Calcio Serie A, 'Il valore del Calcio Femminile' e 'Como, quando il sogno diventa realtà'.

La Sala Coppa Italia, invece, ospiterà i panel "Il Calcio che unisce: responsabilità sociale e Lega Serie A", "La narrazione nel Calcio" a cura di Cronache di Spogliatoio, la rassegna letteraria "Calcio d'Autore", 'La Primavera della Serie A' con la partecipazione dei dirigenti delle società che hanno trionfato in questa stagione, e '.Lo scopritore di Talenti'.

Da non perdere, poi, i due appuntamenti al Teatro Regio: alle 11 Alessandro Del Piero verrà premiato come 'Legendary Player', mentre alle 19.30 toccherà a Roberto Mancini ritirare il 'Legendary Coach' durante lo speciale "L'Uomo della Domenica", che poi andrà in onda su Sky Sport, condotto da Giorgio Porrà.

Domenica 7 giugno, infine, gli ultimi appuntamenti, "Uno, Nessuno, Manenti", Proiezione in anteprima del Docufilm realizzato da DAZN, alle 10.00 in Sala Scudetto, seguito da "Radio TV Serie A: il nuovo modo di raccontare il Calcio" in Sala Coppa Italia. Infine si chiude con 'I Signori del Calciomercato', alle 11.30, sempre in Sala Scudetto, prima del gran finale 'Arrivederci Festival' che chiuderà la manifestazione alle 12.30.