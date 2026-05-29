La dirigenza nerazzurra ha incontrato più volte quella del Liverpool per trovare una soluzione definitiva per il trasferimento a Milano di Jones: 25 milioni potrebbe essere il prezzo giusto.

Ma Ausilio e Marotta si muovono anche in altre direzioni, sia in entrata che in uscita. E resta da capire la situazione di Dumfries...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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