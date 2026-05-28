L'Inter punta con decisione su Marco Palestra. La Gazzetta dello Sport torna anche oggi sulla possibile operazione con l'Atalanta per arrivare al talentuoso esterno messosi in mostra durante la stagione in prestito al Cagliari. I nerazzurri hanno infatti il sospetto che stavolta Denzel Dumfries potrebbe davvero lasciare Milano attraverso la famosa clausola da 25 milioni di euro, ma in ogni caso non intendono aspettare fine luglio per muoversi.

Tutto su Palestra

Da qui il tentativo per Palestra, che ha anche delle basi economiche. E' vero che servono tanti soldi (e oggi l'Atalanta non accetterebbe nemmeno quei 40 milioni per il cartellino), ma Palestra guadagna 280mila euro e l'Inter è disposta ad offrire un quinquennale da 2 milioni netti l'anno. Dumfries, che ha 30 anni contro i 21 dell'azzurro, ne guadagna già ora 4 e garantirebbe col suo addio i famosi 25 per il cartellino.

Palestra all'Inter? Ecco chi fa spazio

Inoltre, sempre nel settore degli esterni, la dirigenza sa di avere Carlos Augusto che non ha ancora rinnovato il contratto fino al 2028 e che ha offerte. Inoltre c'è Luis Henrique, che già a gennaio è stato vicino all'addio e che ora sembra sul mercato. A destra, infatti, è stato "promosso" Diouf, che ha fatto vedere qualcosa in più del compagno di squadra. Già a gennaio l'ex OM era stato molto vicino alla cessione al Bournemouth, poi cancellata perché l'Inter non riuscì a prendere Cancelo.