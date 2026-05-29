Curtis Jones. Questo è il nome del centrocampista su cui l'Inter sta lavorando con maggiore convinzione in questo momento, forte del via libera del diretto interessato e di un contratto in scadenza nel 2027 che probebilmente non verrebbe rinnovato. Un'operazione che poteva concretizzarsi a gennaio, ma che già dopo la fine della sessione invernale di mercato era chiaro sarebbe stata solo rimandata di qualche mese. E, come conferma Sportitalia, è esattamente ciò che sta accadendo già a maggio.

I contatti tra Piero Ausilio e il collega del Liverpool, Richard Hughes, sono già in pieno corso e tutto fa pendere la bilancia verso l'ottimismo, anche se c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Una distanza su cui bisognerà lavorare. Il Liverpool ha in mente la valutazione che fece il Tottenham per il ritorno in Premier League di Conor Gallagher dall’Atletico Madrid. In quel caso furono 33 milioni di sterline. Cifra che l’Inter non ha intenzione di investire e, per questo, sta lavorando per trovare una quadra che possa comprendere percentuali su un’eventuale rivendita del centrocampista inglese cresciuto nell'Academy dei Reds.

Il suo eventuale sbarco a Milano metterebbe tutti d’accordo per caratteristiche e potenziale che si ritiene essere ancora inespresso, nonostante sia già stato testato con successo sia in Premier sia in Champions League.