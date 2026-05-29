Congratulazioni con 'pizzicotto' da parte di Paula De La Fuente, consorte di Javier Zanetti. Sul proprio profilo Instagram, Paula fa i complimenti a Nico Paz, giocatore del Como ma soprattutto amico di lungo corso della famiglia Zanetti, per la convocazione per i prossimi Mondiali da parte del CT dell'Argentina Lionel Scaloni, postando una foto del centrocampista dei lariani e del marito con in mano la sua maglia, il tutto accompagnato da una frase: "Spero di non mancare di rispetto a nessuno!!!". Il riferimento palese è alle parole del tecnico del Como Cesc Fabregas della vigilia della gara contro la Cremonese, che parecchio hanno fatto discutere nell'ambiente.

Quello strano fastidio di Cesc



Prima del match che ha sancito la qualificazione in Champions League del club biancoazzurro, Fabregas commentò in maniera alquanto dura le parole rilasciate da Pupi ad una radio argentina lo so che Zanetti non lavora per il Madrid né per il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, lo so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo". Dichiarazioni che a qualcuno suonarono anche fuoriluogo, visto che in quella circostanza Zanetti si limitò soltanto ad esprimere la sua ammirazione per il giocatore e il rapporto speciale che lo lega alla sua famiglia, lasciando alla speranza ultima a morire le possibilità di vederlo vestire un giorno la maglia dell'Inter, senza riferimenti precisi al mercato.