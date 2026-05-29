Congratulazioni con 'pizzicotto' da parte di Paula De La Fuente, consorte di Javier Zanetti. Sul proprio profilo Instagram, Paula fa i complimenti a Nico Paz, giocatore del Como ma soprattutto amico di lungo corso della famiglia Zanetti, per la convocazione per i prossimi Mondiali da parte del CT dell'Argentina Lionel Scaloni, postando una foto del centrocampista dei lariani e del marito con in mano la sua maglia, il tutto accompagnato da una frase: "Spero di non mancare di rispetto a nessuno!!!". Il riferimento palese è alle parole del tecnico del Como Cesc Fabregas della vigilia della gara contro la Cremonese, che parecchio hanno fatto discutere nell'ambiente.
Quello strano fastidio di Cesc
Prima del match che ha sancito la qualificazione in Champions League del club biancoazzurro, Fabregas commentò in maniera alquanto dura le parole rilasciate da Pupi ad una radio argentina lo so che Zanetti non lavora per il Madrid né per il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, lo so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo". Dichiarazioni che a qualcuno suonarono anche fuoriluogo, visto che in quella circostanza Zanetti si limitò soltanto ad esprimere la sua ammirazione per il giocatore e il rapporto speciale che lo lega alla sua famiglia, lasciando alla speranza ultima a morire le possibilità di vederlo vestire un giorno la maglia dell'Inter, senza riferimenti precisi al mercato.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 18:40 Karlsruher, già alta l'attesa per l'Inter. il DS Eggimann: "Un grande test"
- 18:35 Como, italiani cercasi per la Champions: per i bookies in pole Palestra
- 18:20 Cambio di rotta: Vecchi può puntare alla conferma nell'Inter Under 23
- 18:06 Paula De La Fuente, auguri a Nico Paz e bordata a Cesc Fabregas
- 17:57 GdS - L'Inter c'è, ma la Juve torna su Muharemovic. Con la 'carta' Yildiz
- 17:44 Stankovic: "Ottimo rapporto con Arnautovic. Mai avuto problemi con lui"
- 17:30 Times - Jones, il Liverpool chiede 40 milioni. Ma si trova di fronte a un bivio
- 17:16 PSG a caccia del bis Champions, Luis Enrique: "Vogliamo vincere ancora"
- 17:12 UFFICIALE - Separazione tra Massara e la Roma: arriva la risoluzione
- 17:02 Marquinhos: "Champions? Vogliamo farlo di nuovo, non è cambiato niente"
- 16:49 Dembelé: "Champions, l'anno scorso è stato un pomeriggio storico"
- 16:40 SM - Da Palestra a Jones, il punto sul mercato nerazzurro
- 16:15 'Rosa Camuna' a Beccalossi, Marotta: "Col calcio ha reso felici tante persone"
- 16:06 videoThuram arriva a Clairefontaine... e corre a salutare un giornalista
- 15:54 Premio Rosa Camuna a Beccalossi: la motivazione. Presente Marotta
- 15:40 Muharemovic: "Inter? Vediamo. Bastoni riferimento con Van Dijk e Gvardiol"
- 15:26 Inchiesta San Siro, il Riesame va contro i pm: "Ricerca di notizie di reato"
- 15:15 Moretto: "Stankovic-Inter, nessuna decisione presa: due i fattori da valutare"
- 15:07 Bild - L'Inter chiede oltre 40 mln per Bisseck. Bayern pronto a farsi avanti
- 14:53 Baldini spiega: "Ho convocato Esposito anche in funzione delle Olimpiadi"
- 14:41 Mancini: "Felice di aver fatto esordire Dimarco, oggi è un calciatore completo"
- 14:29 Il Como bussa per Seba Esposito. E l'Inter spera nell'incasso
- 14:20 Garics: "Mourinho mi voleva all'Inter, ecco perché non andai"
- 14:07 Dejan Stankovic: "Aleks deve avere continuità, non pensare a superarmi"
- 13:55 Zanetti: "Mi aspetto un'Inter che vuole difendere i titoli vinti. Champions e mercato..."
- 13:50 Totti: "Zanetti extraterrestre". Poi torna sul calcio a Balotelli
- 13:38 Da Como e Lecco fino ad Appiano Gentile per celebrare il Double
- 13:24 PSG, Kvaratskhelia: "Siamo consapevoli di poter vincere ancora la Champions"
- 13:10 Giovanili, gli impegni nel weekend delle rappresentative nerazzurre
- 13:01 Dimarco: "Il double ripara le ferite. L'MVP lo dedico a chi mi dava per finito"
- 12:46 Inter Women, comunicate tutte le date della stagione
- 12:35 L'exploit di Palestra nasce dalla persuasione di Angelozzi
- 12:23 Galloppa accostato all'Inter U23: "Addio alla Fiorentina? Nulla di concreto"
- 12:10 Curtis Jones-Inter, contatti in corso. C'è distanza ma anche ottimismo
- 12:00 videoJONES dice sì, LUIS HENRIQUE in uscita, solite chiacchiere su DUMFRIES: il punto della situazione
- 11:45 'Festival della Serie A', si celebrerà il double dell'Inter con Marotta
- 11:33 Florentino Perez ha tre nomi in mente per il Real Madrid. E c'è Bastoni
- 11:16 Inter U20, Benny Carbone destinato a salutare dopo una sola stagione
- 11:02 GdS - Koné e Ndicka, valutazioni alte: ecco quanto vuole incassare la Roma
- 10:48 Inter Under 23, c'è un nuovo nome per la panchina
- 10:34 fcinKonaté a parametro zero, sondaggio dell'Inter con l'entourage
- 10:20 Cannavaro: "Bosnia-Italia persa per paura. Lavoro per essere ct azzurro"
- 10:06 Dimarco: "Io primo italiano MVP, mi riempie d'orgoglio"
- 09:52 GdS - Gila, cessione o addio a scadenza? Le riflessioni della Lazio
- 09:38 TS - Frattesi, tre ipotesi per il futuro. Ma la valutazione è cambiata
- 09:24 Cessione di Koné, Gasperini non si opporrà neanche stavolta
- 09:10 CdS - Inter in ritiro in Germania: con quanti nazionali?
- 08:50 CdS - Bremer, l'Inter alla finestra: la clausola e le necessità della Juve
- 08:40 TS - Vertice Stankovic-Inter: tre strade possibili per il futuro
- 08:30 CdS - Inter all'italiana: le due idee di Marotta. Liste? Club tranquillo perché...
- 08:20 CdS - Palestra-Inter, Frattesi possibile chiave: lo scenario
- 08:10 GdS - Luis Henrique sempre più vicino all'addio: si aspetta la Premier
- 08:00 GdS - Inter, più Jones di Koné: c'è la variabile Dumfries. E in difesa spuntano nuovi nomi
- 00:25 Parte la missione Mondiale dell'Argentina: Lautaro convocato da Scaloni
- 00:00 Un'opportunità forse irripetibile
- 23:45 L'agente di Inzaghi: "Nessuna dichiarazione da parte mia su presunti trasferimenti"
- 23:15 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:00 Ds Como: "La Champions cambia tutto per Nico Paz? Chiedete al Real..."
- 22:45 Real Madrid, Perez: "Mourinho è un ottimo allenatore, ma non ci ho ancora parlato"
- 22:30 Primavera, Fiorentina campione d'Italia dopo 43 anni: 2-1 al Parma
- 22:15 Audero: "Il petardo? Poteva andare peggio. Con Chivu l'Inter ha aperto un ciclo"
- 22:00 Pres. Cagliari su Caprile: "Sappiamo che arriveranno offerte per i più bravi"
- 21:45 De Gea non si sbilancia sul futuro: "Stagione impegnativa, è tempo di riposare"
- 21:30 Niente Lille per Thiago Motta: i francesi hanno scelto Ancelotti
- 21:15 Como, Baturina: "Subito felice dell'interesse del club, piaciuti i piani per il futuro"
- 21:00 Non solo Calhanoglu: l'Inter ha riscoperto il caro, vecchio tiro da fuori
- 20:45 Dalla Spagna - Barcellona sulle tracce di Dumfries: oggi contatti con il club
- 20:30 L'agente di Caprile: "Prenderemo in considerazione eventuali offerte"
- 20:15 Bergomi: "Nico Paz sarebbe perfetto per questa Inter"
- 19:50 Udinese, Campoccia: "Investire è difficile se non ti chiami Inter, Milan, Juventus"