Davide Frattesi può diventare la carta per arrivare a Marco Palestra. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, l'Atalanta ha bisogno di un centrocampista che vada a coprire il "buco" formatosi con la partenza di Ederson, ormai praticamente ceduto al Manchester United per 46 milioni più bonus.

Frattesi, la necessità dell'Atalanta

L'addio del brasiliano, in realtà, da un lato cancella la necessità di operare un'altra cessione importante (visti i fondi già arrivati in cassa). Dall'altro lato occorre riempire l'organico. "Per di più - si legge -, l’ingaggio di Sarri per la panchina porterà anche a un cambio del sistema di gioco: dal 3-4-2-1 al 4-3-3, quindi la mediana avrà stabilmente un elemento in più. Frattesi, dunque, andrebbe a coprire questa esigenza. Tanto più che è sempre piaciuto allo stesso Sarri".

Frattesi, pupillo di Sarri: il precedente

Sul quotidiano si ricorda infatti il doppio tentative last minute operato dalla Lazio a gennaio, prima per un acquisto a titolo definitivo (ma l'offerta da una ventina di milioni fu ritenuta troppo bassa) e poi per un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni, ipotesi che l'Inter respinse perché mancava il via libera per arrivare a Jones, ovvero l'uomo destinato a prendere il posto di Frattesi.

La stagione senza gol e assist del centrocampista azzurro fa sì che difficilmente l'Inter possa realmente arrivare a 30 milioni per il cartellino, ma mettere in piedi un doppio affare unendolo a quello per Palestra potrebbe dare un po' di margine in più. L'Atalanta, per il suo gioiello, ne chiede una quarantina.