Il Mondiale è ormai alle porte. E gli interisti, in assenza dell'Italia, potranno scegliere tra varie Nazionali da supportare tenendo conto dale numero di giocatori dell'Inter impegnati con le varie Federazioni. Una delle Selezioni più attese è l'Argentina di capitan Lautaro Martinez. Il ct degli argentini, campeones in carica, Lionel Scaloni ha da pochi minuti ufficializzato la lista dei giocatori convocati per la spedizione americana. Lista sulla quale non può che ovviamente esserci anche il capitano dell'Inter.

Portieri: Jaun Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez.

Difensori: Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Centrocampisti: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovanni Lo Celso, Eequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.

Attaccanti: Julian Alvarez, Leo Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Nicolas Paz, Giuliano Simeone, José Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 00:25
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi