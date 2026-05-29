Il Mondiale è ormai alle porte. E gli interisti, in assenza dell'Italia, potranno scegliere tra varie Nazionali da supportare tenendo conto dale numero di giocatori dell'Inter impegnati con le varie Federazioni. Una delle Selezioni più attese è l'Argentina di capitan Lautaro Martinez. Il ct degli argentini, campeones in carica, Lionel Scaloni ha da pochi minuti ufficializzato la lista dei giocatori convocati per la spedizione americana. Lista sulla quale non può che ovviamente esserci anche il capitano dell'Inter.

Portieri: Jaun Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez.

Difensori: Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Centrocampisti: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovanni Lo Celso, Eequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.

Attaccanti: Julian Alvarez, Leo Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Nicolas Paz, Giuliano Simeone, José Manuel Lopez, Lautaro Martinez.