Nonostante in questo momento sembra che l'Inter stia virando su Curtis Jones, per il prossimo centrocampo rimane assolutamente in piedi la pista che conduce a Manu Koné della Roma, cercato con convinzione la scorsa estate prima che la proprietà decidesse di respingere l'offerta nerazzurra. Una trattativa che comunque prevederebbe un investimento importante da parte dell'Inter, per un calciatore che potrebbe lasciare la Capitale sacrificato sull'altare del settlement agreement con la UEFA.
Cessione Koné, Gasperini non si opporrà
Ne parla oggi Il Messaggero, che sottolinea come il classe 2001 sia sul mercato e abbia comunque molti estimatori, non solo in Italia: "Tra i non incedibili non si può non parlare di Koné, che sta per cominciare la sua avventura mondiale e vorrebbe conoscere prima possibile il suo futuro. Manu è un calciatore molto apprezzato in giro: ha estimatori in Italia, l’Inter, e nel resto dell’Europa, in Inghilterra, Newcastle, in Francia, il Psg o in Spagna, l’Atletico Madrid, che magari potrà conta- re sui soldi di Alvarez. Già lo scorso anno, ha rischiato di lasciare la Roma, Gasp non si era opposto a una sua partenza. E non lo farà, come ha dichiarato lui stesso, nemmeno quest’anno".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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