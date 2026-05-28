"Le lame della forbice piano piano si avvicinano. E la distanza tra la domanda del Liverpool e l'offerta dell'Inter per Curtis Jones si fa sempre più ridotta". È questo l'incipit del pezzo scritto da La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla trattativa tra il club nerazzurro e quello inglese per il centrocampista dei Reds, obiettivo del Biscione già a gennaio.

Le parti si avvicinano

A Montecarlo c'è stato un altro contatto tra gli uomini mercato dell'Inter e quelli del Liverpool: l'accordo definitivo non è stato ancora raggiunto, ma secondo la rosea le parti si sono avvicinate. Il giocatore ha un contratto che andrà in scadenza il 30 giugno del 2027, una tempistica che 'consiglia' a tutti di anticipare i tempi: all'Inter per avere un top europeo a prezzo di saldo, al Liverpool per evitare un mancato guadagno e allo stesso Jones, che da tempo ha dato la sua priorità ai nerazzurri.

Lo scoglio della clausola di rivendita

Il Liverpool valuta il centrocampista circa 35 milioni di euro, ma la situazione contrattuale abbassa le pretese degli inglesi. L'Inter ne è consapevole e ha messo sul tavolo un budget di circa 22 milioni di euro (25 al massimo con l'inserimento di qualche bonus) per l'acquisto dell'inglese. "Lo scoglio, prima di andare in porto, è rappresentato dalla clausola di rivendita di Jones: l'Inter intende fissarla su una percentuale bassa, il Liverpool accetterebbe di incassare qualcosina in meno subito per avere un ritorno maggiore in futuro", chiosa la rosea.