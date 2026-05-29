Nello speciale dedicato da Sky a Federico Dimarco, MVP della serie A, c'è anche il video messaggio di Roberto Mancini, ex allenatore dell'esterno sinistro proprio all'Inter. "Dimarco ha fatto un campionato straordinario per qualità e continuità, è stato eletto MVP della Serie A. Mi rende felice aver visto il suo talento da ragazzino, quando lo feci esordire con l'Inter. Oggi è diventato completo, ma soprattutto un simbolo per i tifosi. Complimenti".

Non si è fatta attendere la risposta dello stesso Dimarco: "E' stato l'allenatore che mi ha fatto esordire in Nazionale e all'Inter, è stato il mio primo vero allenatore in carriera. Quando ho debuttato mi ha fatto un regalo immenso".