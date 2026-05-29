La Champions League vinta l'anno scorso in finale contro l'Inter non deve ingannare: il PSG ha ancora fame di vittorie. Lo assicura il capitano Marquinhos, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della dell''ultimo atto contro l'Arsenal: "È importante avere motivazione in pancia: quando vinci la Champions League per la prima volta, quando assaggi il sapore, vuoi farlo ogni volta. Siamo affamati e motivati. I tifosi ci motivano e ci danno ambizione, niente è cambiato rispetto all'anno scorso. Abbiamo provato e vogliamo rifarlo. È sempre la stessa emozione, anche se ci sei già passato. Siamo esseri umani, sentiamo pressione, stress, fattori esterni, ma nulla è cambiato, vogliamo continuare a lavorare, a essere affamati. Così la stiamo preparando".

Su Luis Enrique.

"Sin dal primo giorno che è arrivato ha voluto migliorare, regalarci la sua mentalità. E questo ha pagato. Si tratta di convincere i propri calciatori, non è solo dire cosa devi fare. Lui capisce cosa sta succedendo, si prepara fisicamente e mentalmente a ciò che può succedere. Il duro lavoro quasi sempre ripaga, è un allenatore di alto alto livello. Spero rimanga al PSG per un bel po' di anni".

Sull'Arsenal.

"Ci abbiamo già giocato l'anno scorso, sappiamo cosa possono fare, ma in una partita può essere tutto, non sai mai cosa può succedere. Abbiamo passato Liverpool, Bayern Monaco, Chelsea... Non puoi sapere cosa capiterà, specialmente in una finale. Il diavolo sta nei dettagli: l'attacco, ma anche i calci piazzati. Ci stiamo preparando per ogni eventualità".