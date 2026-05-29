Il nome di Curtis Jones continua a riempire i siti e le trasmissioni sportive, in quanto al centro di una trattativa tra Liverpool e Inter, iniziata lo scorso gennaio e rinviata all'estate. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati da Monte Carlo, dove i rispettivi direttori sportivi, Richard Hughes e Piero Ausilio, hanno affrontato l'argomento riscontrando una differenza di valutazione del cartellino del centrocampista. Se in Italia si vocifera di una richiesta di 30 milioni e di un'offerta di 20 milioni, in Inghilterra la forbice parrebbe più alta.

Paul Joyce di The Times ha infatti aggiunto un dettaglio chiave: il Liverpool chiede 35 milioni di sterline per Jones (circa 40 milioni di euro), una cifra su cui l'Inter non è d'accordo, perché a un anno dalla scadenza del contratto il club nerazzurro valuta il giocatore cresciuto nell'Academy del Liverpool significativamente meno.

Il Liverpool non può permettersi un'altra situazione come quella di Ibrahima Konate, che andrà via a parametro zero al termine di questa stagione, ma allo stesso tempo non può permettersi di vendere un giocatore di 25 anni nel pieno della sua carriera a un prezzo stracciato. Con il contratto in scadenza, la palla è ora nelle mani del club di Anfield che dovrà decidere come muoversi.