Aleksandar Stankovic sta per essere riacquistato dall'Inter per 23 milioni di euro, quanto pattuito dai nerazzurri e dal Bruges nel contratto di cessione stilato l'estate scorsa. Come riporta Tuttosport, però, il suo futuro potrebbe non essere a Milano, anche se la volontà del diretto interessato sarebbe proprio quella di provare a sfondare con la squadra per la quale tifa fin da bambino.

L'Inter spenderà quindi 13,5 milioni per riavere il centrocampista (i 23 da sborsare meno i 13,5 incassati in estate) ma a casa tornerà un giocatore diverso, più maturo, che ha appena vinto il campionato belga collezionando in tutto 55 presenze di cui 48 da titolare con 9 gol (in Champions sono 14 con 3 reti). In più è diventato un nazionale serbo in pianta stabile. E Chivu, ovviamente, lo conosce benissimo.

Stankovic-Inter, vertice in vista

Nei prossimi giorni è in programma un vertice con l'entourage del ragazzo per capire cosa potrebbe accadere in estate. L'Inter è davanti a un bivio: tenere Stankovic e farlo crescere in un reparto in cui ci sono già Calhanoglu, Barella, Zielinski, Sucic e Mkhitaryan e dove si cercano sul mercato Koné e Jones, oppure cedere alle lusinghe dei tanti club che si sono interessati. In stagione si sono avvicinati Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Arsenal. Di recente ci hanno provato Brentford e Newcastle, anche se il centrocampista non sembra esaltato da queste due soluzioni.

Davanti a offerte da 40 milioni, però, all'Inter rifletterebbero: non è detto che negli anni prossimi il giocatore valga ancora così tanto, c'è il rischio che non mantenga le promesse. Resterebbe un giovane di (quasi) 21 anni con cui si potrà comunque ricavare una buona plusvalenza, ma non alle cifre di oggi. E con l'affollamento che c'è a centrocampo in nerazzurro non è da escludere nemmeno l'idea di un prestito.