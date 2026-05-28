Nell'estate del 2023, Piotr Zielinski è stato sul punto di trasferirsi nella Saudi Pro League, nello specifico all'Al-Ahli, che per convincerlo a lasciare il Napoli aveva messo sul piatto un contratto da capogiro pari a 15 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori parametro per l'Italia e, in generale, per l'Europa, di cui Zielu ha parlato così nel corso di un'intervista a 'Prawda Futbolu': "Nella mia carriera, ci sono stati due o tre momenti in cui potevo lasciare l'Italia, ma ho sempre sentito nel mio cuore che qui con la mia famiglia ci troviamo bene. Qui non ci manca nulla".

Finita la parentesi al Napoli, Zielinski ha deciso di mettersi in gioco all'Inter, volendo alzare ancor di più l'asticella delle sue ambizioni personali: "Credo che alla fine sia stato questo il fattore decisivo: la voglia di competere, di vivere nuove esperienze. Ho avuto l'opportunità di giocare la finale di Champions League. Se fossi andato all'Al-Ahli, non avrei mai vissuto un'esperienza simile. Abbiamo preso questa decisione, anche se non nego che i soldi abbiano avuto un peso. Per due giorni abbiamo pensato: 'Andiamo, facciamo le valigie', ma poi i piani sono cambiati. Alla fine, io e la mia famiglia abbiamo deciso che la cosa migliore fosse continuare a giocare in Europa. Sono entrato a far parte di un grande club. Volevo raggiungere qualcosa di più grande nel calcio europeo. Posso giocare ancora 4-5 anni al vertice".