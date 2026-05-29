La Juventus torna a pensare a Tarik Muharemovic. Il classe 2003 del Sassuolo è anche un obiettivo dell’Inter, ma il club bianconero ha ancora il 50% sulla plusvalenza della rivendita che può sfruttare a proprio favore. Soprattutto in un momento storico in cui bisognerà contenere i costi a causa della qualificazione in Europa League e del mancato accesso in Champions League. Questo quanto spiega oggi La Gazzetta dello Sport.

La 'carta' Yildiz

Il quotidiano aggiunge poi un altro dettaglio di contorno, ovvero che la Vecchia Signora potrebbe avere un asso nella manica durante le trattative: a recitare questo ruolo sarebbe Kenan Yildiz, uno dei migliori amici di Tarik. L'attuale numero 10 juventino e il difensore neroverde hanno condiviso diversi anni con la Primavera bianconera.

Il prezzo e la posizione dell'Inter

La richiesta del Sassuolo per cedere il bosniaco si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. "Il club italiano che si è mosso prima degli altri è l’Inter - ricorda la rosea -, ma la nuova dimensione della Juve impone una riflessione in più di fronte alla possibilità di fare un inserimento utile nell’immediato ma anche in prospettiva. Per Spalletti sarebbe un rinforzo ideale anche per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, un'ottima da pedina che si giocherebbe il posto con Kelly". I rapporti tra Juve e Sassuolo sono buoni, ma non è da escludere che possa cominciare un’asta di mercato con diversi altri club stranieri.