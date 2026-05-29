Alla vigilia della seconda finale di Champions League consecutiva, per i giocatori del PSG risulta quasi impossibile non parlare della storica finale della passata stagione contro l'Inter. Lo ricorda anche Osumane Dembelé, Pallone d'Oro in carica e assoluto trascinatore dei parigini: "Vogliamo sempre giocare la finale di Champions League alla fine di maggio. Per noi quello dell'anno scorso è stato un pomeriggio storico, ma ad agosto abbiamo resettato tutto. Siamo una squadra giovane. Vincere domani sarebbe importante, qualcosa di storico. Faremo di tutto per vincere domani".

L'avversario, stavolta nella cornice della Puskas Arena, sarà l'Arsenal: "È una squadra eccellente, ha vinto la Premier League ma sono arrivati al primo posto nel gruppo di Champions League. Il loro viaggio è stato grandioso, ha meritato di essere qui e di vincere la Premier - sottolinea il francese -. Sono una grande squadra con grandi calciatori. Hanno anche un grande allenatore che è lì da cinque anni. Hanno meritato di vincere. La scorsa annata abbiamo finito alla metà di luglio, non abbiamo avuto grande tempo perché dovevamo ripartire subito. Cerchiamo di essere al top fisicamente, ma abbiamo tante partite di coppa, di campionato, di Champions. Mi piace giocare tanto, è un buon segno".