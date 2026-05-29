Il Bayern Monaco è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare la rosa quest'estate. Tra i candidati figurano diversi difensori, e uno di questi sembra avere grosse possibilità di trasferirsi in Baviera nel corso della prossima finestra di mercato. Si tratta di Yann Bisseck. Come rivelato da Christian Falk, giornalista di SportBild , nel podcast 'Bayern Insider', l'interesse del Bayern Monaco per il centrale fresco vincitore del Double in Italia è reale. Il Bayern avrebbe infatti avviato delle trattative concrete con l'Inter.
Bisseck è cresciuto in modo eccezionale e si è affermato come un giocatore molto importante. Questo non significa che l'Inter non abbia intenzione di privarsene, soprattutto se fosse lui a chiedere di trasferirsi. Il vantaggio di Bisseck rispetto ad altri candidati come Josko Gvardiol o Ruben Dias è il fatto che attualmente percepisce uno stipendio significativamente inferiore.
L'INTER FISSA IL PREZZO
In linea di principio, il difensore sarebbe aperto a un trasferimento ai campioni di Germania a determinate condizioni. Secondo Falk, il Bayern Monaco avrebbe già sondato le richieste del top club italiano. L'Inter sarebbe disposta a negoziare partendo da una cifra di 40 milioni di euro. Cifra che ai tedeschi non sembra affatto male se paragonata ai 75 milioni di euro che dovrebbero essere messi sul tavolo per Josko Gvardiol del Manchester City.
Il Bayern Monaco avrebbe innanzitutto bisogno di cedere un difensore. Questo è il punto principale, come ha sottolineato anche la giornalista di Sky Sports, Kerry Hau. Min-jae Kim è in tal senso un candidato alla partenza. Il sudcoreano è stato accostato alla Juventus, che lo considera un rinforzo prezioso per la propria rosa. Il Bayern sarebbe disposto a cedere il difensore per 30 milioni di euro o poco più. Tuttavia, al momento non ci sono sviluppi concreti in tal senso.
Sostituirlo con un giocatore tedesco più giovane sarebbe certamente un colpo grosso per i bavaresi, soprattutto perché permetterebbe anche di risparmiare sugli stipendi. Tuttavia, anche altre squadre sono interessate e Bisseck si trova ancora bene all'Inter: un trasferimento non è una priorità per lui.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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