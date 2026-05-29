"La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara", si legge nell'incipit del comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa dal club giallorosso. La società andrà ora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa succedere all'ormai ex dirigente.

Il comunicato della Roma

Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.

La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.