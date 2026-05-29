La corsia destra dell'Inter è una delle zone di campo che potrebbero cambiare volto in maniera importante dopo il calciomercato estivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ad oggi Luis Henrique è uno dei maggiori indiziati per una cessione.

Luis Henrique sempre più candidato alla partenza

Ripercorrendo la stagione appena conclusa, la rosea sottolinea come il brasiliano abbia sostituito per quattro mesi l'infortunato Denzel Dumfries senza mai riuscire ad arrivare ai livelli dell'olandese, mostrandosi più un "esterno tattico", di posizione più che di sfondamento. Nel finale di stagione è venuto fuori Andy Diouf, che per la stagione che verrà sarà sempre più utilizzato come laterale, dopo essere stato acquistato l'estate precedente come centrocampista. Entrambi, Luis Henrique e Diouf, vennero acquistati un annetto fa per 25 milioni a testa: ora le strade potrebbero separarsi.

Luis Henrique ancora nel mirino delle inglesi

Ad oggi sembrano infatti resistere le pretendenti per Luis Henrique dall'Inghilterra e se davvero si ripresenterà qualcuno con una trentina di milioni per il cartellino (a gennaio ci provò il Bournemouth ma mancavano sostituti adeguati in nerazzurro per poter avallare l'addio del brasiliano) la cessione sarebbe praticamente automatica. Su quella fascia, infatti, la volontà dell'Inter è puntare forte su Marco Palestra. E quindi servono fondi da poter girare all'Atalanta. Potrebbero arrivare anche da Denzel Dumfries, qualora qualcuno dovesse pagare la clausola da 25 milioni.