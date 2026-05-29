Se Pio Esposito continua a calamitare tutte le attenzioni, non si può dire che il fratello Sebastiano abbia disputato una stagione negativa a Cagliari, anzi: 8 gol e 6 assist tra Serie A e Coppa Italia sono un ottimo bottino, che potrebbe aprire scenari interessanti per il classe 2002 di Castellammare di Stabia. Infatti con la salvezza raggiunta dai rossoblu è scattato l'obbligo di riscatto che porta nelle casse dell'Inter 4 milioni di euro, alcuni bonus e una percentuale del 40% sulla futura rivendita, se si superassero proprio i 4 milioni iniziali.

Una possibilità concreta, evidenzia la Gazzetta dello Sport, perché negli ultimi giorni il Como si è messo in una posizione privilegiata per acquistare Seba, per due ragioni principali: italiano e giovane ma esperto di Serie A; per l'obbligo imposto dalla UEFA alle squadre che partecipano alla Champions League di avere all'interno della rosa di 25 almeno 8 giocatori di formazione locale. Ovviamente qualcuno verrà acquistato ed Esposito rientra nel gruppetto di nomi monitorati. Per il Cagliari oggi l'attaccante vale 15-20 milioni di euro e da un'eventuale cessione l'Inter potrebbe incassare altri 5, 6 o 7 milioni. Che, aggiunti ai 4 milioni già sicuri, porterebbero la rinuncia definitiva a Seba a oltre 10 milioni di guadagno.