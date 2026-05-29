Autore di un gol nella cinquina calata dal PSG contro l'Inter nella finale di Champions League 2025, Khvicha Kvaratskhelia spiega a UEFA.com che la squadra di Luis Enrique ha tutta l'intenzione di concedere il bis domani: "Sappiamo di essere i campioni in carica - le parole dell'asso georgiano a poche ore dalla sfida con l'Arsenal -. L'inizio del torneo non è andato come volevamo. Dopo così tante partite, non ci siamo potuti riposare molto, quindi abbiamo dovuto presto renderci conto che dovevamo ancora dimostrare a tutti di meritare la vittoria della competizione della scorsa stagione. All’inizio abbiamo faticato, ma a un certo punto, a metà stagione, ci siamo resi conto che potevamo almeno fare ciò che sappiamo fare meglio, così abbiamo giocato in sintonia, abbiamo continuato a vincere e siamo arrivati in finale. Tutto questo è molto importante. Siamo consapevoli di essere i campioni in carica e di poter vincere ancora. Certo, sarà difficile, ma abbiamo dimostrato ancora una volta che possiamo battere qualsiasi squadra, purché giochiamo secondo il nostro stile e diamo il massimo in campo".

Penso che ci siano stati molti cambiamenti rispetto all'anno scorso - ha aggiunto -. Adesso le squadre ci conoscono bene perché hanno visto come abbiamo giocato lo scorso anno. Hanno cercato di contrastare le nostre strategie, ma noi abbiamo dimostrato di saper trovare il modo di giocare bene contro qualsiasi avversario. Noi rispettiamo chiunque, ma sappiamo di avere la qualità per battere qualsiasi squadra. Dobbiamo solo concentrarci sul nostro gioco, ed è quello che cerchiamo sempre di fare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro la scorsa stagione e stiamo cercando di fare un'altra grande stagione anche quest'anno".