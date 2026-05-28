E' arrivata ieri la notizia riguardante il colloquio tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku a Montecarlo, nel corso della festa organizzata dall'agenzia dei Pastorello, in cui il ds dell'Inter e l'attaccante hanno avuto modo di chiarirsi faccia a faccia tre anni dopo l'addio del belga a Milano, tra le polemiche.

Lukaku-Ausilio, la riappacificazione a Montecarlo

Come racconta Tuttosport, "il primo passo l’ha fatto il belga, chiedendo al direttore sportivo dell’Inter se potesse avvicinarsi, ma soprattutto se potessero finalmente chiarire quanto avvenuto tre anni e mezzo prima. Il dirigente interista con un sorriso compiaciuto, ha subito accettato la proposta del suo ex calciatore".

"Da lì un dialogo costruttivo, con la postura del corpo di entrambi e la mimica facciale che faceva intendere come fosse in atto una conversazione schietta e sincera, che puntasse soprattutto a una riconciliazione personale tra personalità forti, che non si erano più parlate o messaggiate da quella burrascosa separazione. Una mezz’oretta in cui entrambi hanno messo da parte il passato (e forse l’orgoglio), con l’avvocato dell’Inter Capellini unitosi successivamente alla conversazione. Di fatto l’astio verso il mondo interista sembra acqua passata per il belga".